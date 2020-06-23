في إطار استمرار الخروقات ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”.. قوات النظام تعاود قصف مناطق في جبل الزاوية

جددت قوات النظام خرقها لوقف إطلاق النار المطبق ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث قصفت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أماكن في سفوهن ومحيط كنصفر بجبل الزاوية، دون أنباء عن إصابات، وكان المرصد السوري أشار قبل ساعات، إلى أن قوات النظام قصفت بعد منتصف الليل، مناطق في الرويحة وبينين والفطيرة وسفوهن والحلوبة بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن إصابات، في حين تحلق طائرات استطلاع روسية في أجواء محافظة إدلب، امتداداً من ريف جسر الشغور غرب إدلب، حتى خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل شرق المدينة.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية المتمركزة في ريف إدلب، استهدف محيط مدينة سراقب شرق مدينة إدلب، ردا على خروقات قوات النظام المتكررة في استهداف منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث استهدفت قوات النظام قرى فليفل والبارة وبينين في ريف إدلب الجنوبي ومنطقة جبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.