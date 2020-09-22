في إطار استمرار العمليات المتصاعدة.. الطائرات الروسية تواصل قصفها الجوي المكثف على مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن البادية السورية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إقلاع سرب من الطائرات الحربية الروسية من مطار حماة وأخرى من مطار كويرس، وتوجهت نحو البادية السورية، حيث تواصل تلك الطائرات قصفها الجوي المكثف على مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” ولا سيما في بادية دير الزور، ومثلث حلب – حماة – الرقة، وكان المرصد السوري وثق يوم أمس، مقتل 7 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، في هجوم جديد لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقعهم في ريف الرقة.

كما قتل ما لا يقل عن 9 عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الاشتباكات والقصف ذاتها.

ورصد المرصد السوري صباح أمس تحليق سرب من الطائرات الروسية، استهدفت مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في جبل البشري قرب الحدود الإدارية ما بين باديتي دير الزور-الرقة.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار الفائت من العام 2019، وحتى يومنا هذا، 753 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ140 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 358 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.