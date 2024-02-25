في إطار استمرار الفلتان الأمني.. إصابة فتاة برصاص مسلحين بريف درعا الشمالي

محافظة درعا: أصيبت فتاة بجروح في منطقة الظهر أمس،، بعد إطلاق مسلحين الرصاص المباشر صوب العربة التي كانت تقلها برفقة شقيقها، ووفقاً للمعلومات فإن العربة لم تتوقف ما دفع المسلحين إلى استهداف عربتها، بعد مرورها بالقرب من مقر تابع للفصائل الملحية في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 39 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 56 شخصا، هم:

– 8 من المدنيين بينهم سيدتين و3 أطفال

– 23 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 2 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 10 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 7 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية