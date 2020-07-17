في إطار استمرار الفلتان الأمني ضمن محافظة درعا.. مسلحون يقتلون مواطناً في بلدة أم المياذن

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل شخص من بلدة نصيب، بعد إطلاق النار عليه من قبل 3 أشخاص مسلحين داخل أحد المحال في بلدة أم المياذن بريف درعا الشرقي، ولم ترد معلومات مؤكدة عن أسباب العملية حتى اللحظة، فيما قالت مصادر أن الحادثة “ثأر” بين القتيل والقتلة.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 566، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 378، وهم: 103 مدنيا بينهم 12 مواطنة و11 طفل، إضافة إلى 179 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و57 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و19 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 19 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.