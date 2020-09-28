في إطار استمرار الفوضى ضمن درعا.. مجهولون يختطفون شاباً في درعا البلد

في إطار استمرار الفوضى ضمن درعا.. مجهولون يختطفون شاباً في درعا البلد

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: تتواصل الفوضى المترافقة بفلتان أمني كبير في عموم محافظة درعا الخاضعة لسيطرة النظام السوري وحلفاءه، حيث رصد المرصد السوري اختطاف شاب في درعا البلد بمدينة درعا، من قبل مجهولين يستقلون سيارة سوداء اللون.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس الأحد، أن مسلحين مجهولين، استهدفوا قيادي في اللجان المحلية التابعة لشعبة المخابرات العسكرية، في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، ما أدى لوقوع أضرار مادية ونجاته.

على صعيد متصل، أصيب عدد من المواطنين بجراح متفاوتة، نتيجة عبوة ناسفة فجرها مجهولون بالقرب من تجمع بشري “عرس” في بلدة حيط بريف