في إطار استمرار الفوضى والفلتان الأمني.. انفجار جديد ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجار جديد ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، حيث انفجرت عبوة ناسفة على طريق المزارع شمال غرب مدينة الرقة، وذلك أثناء مرور آلية تابعة لـ “قسد”، ما أدى لأضرار مادية، ومعلومات عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، هجوماً مسلحاً لمجهولين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، استهدف حاجزاً لقوات سوريا الديمقراطية على طريق منطقة حوس شرقي الرقة، ما أدى لمقتل عنصر في قسد وسقوط جرحى، كما وثق المرصد السوري مقتل مقاتلة في صفوف “قوى الأمن الداخلي” جراء قيام مسلحين يستقلون دراجات نارية باستهداف سيارة لـ “الأسايش” على طريق أبو خشب بريف دير الزور الغربي.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 539 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 177 مدنيا، من بينهم 14 طفل و8 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 358 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.