في إطار استمرار تصعيد القوات التركية.. طائرة مسيرة تقصف موقعًا ضمن مناطق انتشار القوات الكردية.. والأخيرة تشتبك مع الفصائل الموالية لتركيا في محاور ريف حلب

في إطار استمرار تصعيد القوات التركية.. طائرة مسيرة تقصف موقعًا ضمن مناطق انتشار القوات الكردية.. والأخيرة تشتبك مع الفصائل الموالية لتركيا في محاور ريف حلب

محافظة حلب: قصفت طائرة مسيرة تركية موقعًا في قرية بيلونية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار.

ويأتي ذلك في إطار استمرار تصعيد القوات التركية بالقصف الجوي عبر الطائرات المسيرة.

ورصد نشطاء المرصد السوري، منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، قصفًا متبادلًا في ريف حلب الشمالي، بين قوات تحرير عفرين من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محوري مرعناز وعقلمية، دون ورود معلومات عن إصابات.

وفي 24 آب، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، مناطق انتشار القوات الكردية في كل من قرى المالكية والعلقمية وشوارغة وقلعة شوارغة في ناحية شران، ومياسة وقنيترة في ناحية شيراوا في ريف عفرين.

ورصد المرصد السوري اشتباكات وقصف متبادل بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى على محور قريتي كفر خاشر ومرعناز بريف حلب الشمالي.