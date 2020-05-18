في إطار استمرار عملية تجنيد المقاتلين وإرسالهم إلى ليبيا.. وصول دفعة جديدة من “المرتزقة” إلى المعسكرات التركية

في إطار استمرار عملية تجنيد المقاتلين وإرسالهم إلى ليبيا.. وصول دفعة جديدة من “المرتزقة” إلى المعسكرات التركية

يستمر المرصد السوري لحقوق الإنسان برصد ومتابعة عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية، حيث علم المرصد السوري أن دفعة جديدة تضم 120 مقاتل من الفصائل الموالية لأنقرة، وصلوا إلى معسكرات تدريبية واقعة جنوب تركيا، بعد خروجهم من منطقة عفرين شمال غرب حلب يوم أمس، وذلك تمهيداً لنقلهم إلى ليبيا بعد تلقيهم تدريبات في تلك المعسكرات.

وبذلك بلغ تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، نحو 8950 “مرتزق” بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3420 مجند.

الجدير بالذكر أن من ضمن المجموع العام للمجندين، يوجد نحو 150 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ 16 – والـ 18 غالبيتهم من فرقة “السلطان مراد”، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر.

فيما كان المرصد السوري أشار يوم أمس، إلى مقتل 11 مقاتل بينهم طفل دون سن الـ18 خلال المعارك على محاور عدة في ليبيا، لتبلغ بذلك حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، 298 مقاتل بينهم 17 طفل دون سن الـ 18.

والقتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”، ووفقاً لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.