في إطار الاستعداد لهجمات محتملة من الميليشيات الإيرانية “انتقاماً لغزة”.. “التحالف الدولي” و”قسد” يجريان تدريبات عسكرية في قاعدة حقل العمر النفطي

في إطار الاستعداد لهجمات محتملة من الميليشيات الإيرانية “انتقاماً لغزة”.. “التحالف الدولي” و”قسد” يجريان تدريبات عسكرية في قاعدة حقل العمر النفطي

محافظة دير الزور: سمع دوي انفجارات قوية تزامناً مع إطلاق مضادات حربية، ناجمة عن تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية وبمشاركة من قوات سوريا الديمقراطية في قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور، وذلك في إطار الاستعداد لهجمات محتملة من قبل الميليشيات الإيرانية انتقاما لغزة ورفع القدرات القتالية ضمن القواعد العسكرية التابعة لقوات “التحالف الدولي”.

وأشار المرصد السوري أمس إلى أن قوات “التحالف الدولي” أجرت تدريبات عسكرية مشتركة مع “قسد”، في قاعدة حقل العمر النفطي.

ودوت عدة انفجارات في منطقة القاعدة، نتيجة استخدام الذخيرة الحية أثناء التدريب.

وكثفت قوات “التحالف الدولي” تدريباتها العسكرية بعد أن أوعزت قيادة المليشيات الإيرانية بالرد على استهدافات التحالف الدولي في إطار “الانتقام لـ غزة”.

و أجرت قوات “التحالف الدولي” اليوم تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية ضمن قاعدتها العسكرية في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.