في إطار الاستعداد لهجمات محتملة من قبل الميليشيات الإيرانية.. قوات “التحالف الدولي” تجري تدريبات عسكرية مشتركة في أكبر قاعدة لها وتستقدم تعزيزات إلى قاعدة حقل كونيكو

في إطار الاستعداد لهجمات محتملة من قبل الميليشيات الإيرانية.. قوات “التحالف الدولي” تجري تدريبات عسكرية مشتركة في أكبر قاعدة لها وتستقدم تعزيزات إلى قاعدة حقل كونيكو

محافظة دير الزور: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بدخول معدات عسكرية تابعة للتحالف الدولي، بعد منتصف ليل الأحد- الاثنين، إلى حقل “كونيكو” للغاز في ريف دير الزور الشمالي، قادمة من الحسكة، مؤلفة من 25 شاحنة كبيرة.

وتزامن ذلك، مع إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين قوات “التحالف الدولي” وقوات سوريا الديمقراطية، في أكبر القواعد الأمريكية في سوريا وهو حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، لليوم الرابع على التوالي، استخدم خلالها الأسلحة الحية والذخائر الثقيلة، وسط تحليق لطيران حربي في أجواء المنطقة، وضرب أهداف وهمية، لرفع الجاهزية القتالية، تحسبا من أي هجوم محتمل من قبل الميليشيات الإيرانية.

ويأتي ذلك في إطار الاستعداد لهجمات محتملة من قبل الميليشيات الإيرانية ورفع القدرات القتالية ضمن القواعد العسكرية التابعة لقوات “التحالف الدولي

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 21 تشرين الأول الجاري، إجراء قوات “التحالف الدولي” تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية وبمشاركة من قوات سوريا الديمقراطية لليوم الثالث على التوالي، في حقل العمر النفطي بريف دير الزور، بالتزامن مع تحليق للطيران المسيّر”.