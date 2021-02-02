في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق أهالي عفرين.. “الشرطة العسكرية” الموالية لتركيا تعتقل عددا من الشبان من ناحية معبطلي

في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق أهالي عفرين.. “الشرطة العسكرية” الموالية لتركيا تعتقل عددا من الشبان من ناحية معبطلي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اعتقلت “الشرطة العسكرية” الموالية لأنقرة 4 شبان من قرية سيمالكا التابعة لناحية معبطلي في ريف عفرين شمال غرب حلب، حيث جرى اقتيادهم إلى أحد سجونها، دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال، يأتي ذلك في إطار الانتهاكات المتصاعدة بحق أبناء عفرين الذين رفضوا التهجير.

وأشار المرصد السوري في 30 من يناير/كانون الثاني المنصرم، إلى أن الفصائل المدعومة من أنقرة، داهمت عددا من منازل المدنيين في قرية شوربة التابعة لناحية معبطلي، بريف عفرين، واعتقلت 4 مواطنين لأسباب مجهولة.