في إطار التحركات المتصاعدة لها في المنطقة.. القوات التركية تحول نقطة عسكرية إلى قاعدة بريف تل تمر وتنشئ قاعدة أخرى بالقرب من مناطق قسد والنظام

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان من منطقة تل تمر بريف الحسكة، إلى أن القوات التركية تقوم بتحويل نقطتها العسكرية في تل مناخ بريف تل تمر إلى قاعدة عسكرية لها، حيث تقوم بعمليات حفر وتوسيع ورفع سواتر وجلب معدات عسكرية ولوجتسية إليها، وأضافت مصادر المرصد السوري، بأن القوات التركية قامت أيضاً بإنشاء قاعدة عسكرية خلال الساعات الفائتة في قرية رشيدية الواقعة شمال غربي تل تمر على بعد نحو 4 كلم من مواقع قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام في قرية الكولية بريف المنطقة، يأتي ذلك في ظل تحركات متصاعدة للأتراك في تلك المنطقة تتمثل بجلب تعزيزات عسكرية ولوجستية ورفع سواتر وتحصين النقاط.

ونشر المرصد السوري يوم أمس الأول، أن منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، تشهد تحركات متصاعدة بشكل مكثف وغير مسبوقة لقوى عسكرية تتواجد هناك، حيث أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوصول تعزيزات جديدة لقوات النظام إلى مواقعها في اللواء 93 ضمن عين عيسى، إذ وصلت آليات عسكرية وجنود وسلاح وذخائر، وذلك لليوم الثالث على التوالي في تصعيد غير مسبوق بالتعزيزات من قبل قوات النظام، بدورها الحليف الروسي للنظام عمد إلى الاستطلاع وإرسال آليات عسكرية وجنود إلى قاعدة عسكرية تقع جنوب عين عيسى على بعد نحو 4 كلم منها، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن القاعدة هذه كانت تابعة للتحالف إبان العمليات العسكرية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” وبعدها أصبحت أكاديمية عسكرية لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” بعدها تمركزت قوات النظام ضمنها، قبل أن ينقل الروس خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة آليات وجنود آليها ومن المتوقع أن يتم استخدامها كقاعدة بديلة لهم.

على المقلب الآخر تواصل تركيا تحركاتها في محيط المنطقة عبر عمليات تحصين ورفع سواتر بشكل يومي واستقدام آليات وتعزيزات لمواقعها بمحيط عين عيسى، والتي كان آخرها رفع سواتر واستقدام آليات وجنود إلى المحاور الغربية لعين عيسى ولم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة فيما إذا كانت تركيا تريد إنشاء قاعدة عسكرية جديدة لها هناك أم أن الأمر في إطار التحصين الاعتيادي، يذكر أن منطقة عين عيسى تعد منطقة استراتيجية وعاصمة “الإدارة الذاتية” والتي تعد عقدة ربط لمناطقها في حلب والرقة والحسكة.