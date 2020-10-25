في إطار التصعيد العسكري المتصاعد على المنطقة.. القوات التركية تجدد قصفها البري على ريفي عين عيسى وتل أبيض

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأحد، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية على مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية بريف الرقة الشمالي، حيث سقطت قذائف صاروخية تركية على أماكن في قريتي خالدية وهوشان بريف تل أبيض الغربي ومحيط بلدة عين عيسى، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ووثق المرصد السوري يوم أمس، مقتل اثنين وإصابة 3 عناصر آخرين من الفصائل الموالية لتركيا، إثر انفجار لغم أرضي بسيارة عسكرية، تبعه استهداف عناصر “قسد” بالرشاشات الثقيلة على محور قرية تينة بالقرب من الطريق الدولي “M4” في ريف الرقة الشمالي.

وفي سياق ذلك، انفجر لغم أرضي آخر، بسيارة عسكرية ثانية حاولت الوصول إلى موقع الانفجار لإخلاء الجرحى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

يذكر أن قوات “قسد” زرعت ألغام متقدمة في وقت سابق ضمن القرية التي تعد قرب خطوط التماس معها.

على صعيد متصل، جددت الفصائل الموالية لتركيا قصفها على قريتي هوشان والخالدية في ريف عين عيسى ضمن مناطق نفوذ “قسد”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.