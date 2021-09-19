في إطار التصعيد اليومي في ريف تل تمر.. تجدد الاشتباكات بين “قسد” والقوات التركية على محاورها

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة أخرى، على محور قرية الدردارة في ريف تل تمر بمحافظة الحسكة، حيث سقطت قذائف المدفعية التركية على منازل المدنيين الفارغة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ويأتي ذلك، بعد ساعات من توقف القصف والاشتباكات في تلك المنطقة، حيث كان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، مساء أمس، تبادلًا للقصف بالأسلحة الثقيلة وراجمات الصواريخ، بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها، على محاور ريف تل تمر بريف الحسكة، حيث تركز القصف التركي على الدردارة، فيما ردت “قسد” على مصادر إطلاق النيران، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان رصدوا، أمس، استمرار التصعيد من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سورية، حيث تواصل القصف البري المكثف من قبل الأتراك والفصائل على قرية الدردارة بريف تل تمر، شمالي الحسكة، وطالت بعض القذائف مدرسة القرية ما أدى لأضرار مادية فيها، كما طالت قذائف أخرى مناطق على مقرب من طريق الـ M4، دون معلومات عن خسائر بشرية.