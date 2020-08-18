في إطار التضييق على الأهالي والحصول على فدية مالية.. الفصائل الموالية لتركيا تعتقل 10 مواطنين عفرينيين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: شن لواء صقور الشمال الموالي لتركيا، أمس، حملة اعتقالات واسعة في قرية كمروك التابعة لناحية شرّا في ريف عفرين، واعتقلوا 10 مواطنين عفرينيين بذريعة الانتماء إلى “الإدارة الذاتية” سابقا.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن الفصائل الموالية لتركيا أفرجت عن أحد هؤلاء المعتقلين بعد دفعه فدية مالية، بينما تم تحويل البقية إلى الشرطة العسكرية.

وتعمل الفصائل الموالية لتركيا على تلفيق تهم للأهالي، للحصول على فدية مالية والضغط عليهم.

وكان المرصد السوري رصد، أمس، اعتقال مسلحون يعتقد أنهم من الشرطة العسكرية الموالية لتركيا لثلاثة مواطنين كُرد من عائلة واحدة في قرية شيخوتكا التابعة لناحية المعبطلي بريف عفرين، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أبلغت، اليوم، بأن مسلحين من “لواء الوقاص” المنضوي ضمن فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، نفذ حملة دهم في قرية “هيكجة” التابعة لناحية “الشيخ حديد” في ريف عفرين، اعتقل خلالها 5 أشخاص بينهم مواطنتين، لأسباب غير معروفة، ومن ثم جرى اقتيادهم إلى مكان مجهول.