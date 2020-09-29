في إطار التضييق على المواطنين.. “تحرير الشام” تصادر وتمنع دخول السلع من عفرين إلى مناطقها.. وتطالب نازحي أحد المخيمات بدفع إيجار سنوي 

رفض نازحون في “مخيم الدير” قرب بلدة تلعادة في ريف إدلب الشمالي، دفع إيجار سنوي يقدر بـ50 ليرة تركية لصالح مكتب إدارة المهجرين في ريف إدلب الشمالي التابع لهيئة تحرير الشام، لقاء بقاء المخيم في مكانه.

ووفقاً لمعلومات المرصد السوري، فإن “حكومة الإنقاذ” طالبت عبر “مكتب إدارة شؤون المهجرين”، مدير “مخيم الدير” بتوقيع عقود جديدة مع النازحين، وتجديد عقد الإيجار مع القاطنين الجدد ودفع مبلغ 50 ليرة تركية عن كل خيمة بمساحة 100 متر.

وأفادت مصادر محلية بأن الأرض المقام عليها “مخيم الدير” تُعد مشاعاً وأملاك عامة، وغير صالحة للزراعة أو للسكن، بينما تقطن في المخيم نحو 150 عائلة تعيش في أوضاع مأساوية، في ظل ارتفاع الأسعار وقلة فرص العمل.

على صعيد متصل، تضيق هيئة تحرير الشام على المواطنين وتلاحقهم في لقمة عيشهم، وارتفاع الأسعار في مناطقها لدعم متجاتها وشركاتها الخاصة، حيث أفادت مصادر المرصد السوري أن هيئة تحرير الشام تفتش خزانات الآليات والمركبات وتصادر مادة المازوت الزائد، كما تمنع دخول الخضراوات والفاكهة القادمة من مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا إلى مناطقها، نظراً إلى فرق الأسعار ما بين المنطقتين، بينما تنشط عمليات تهريب المواشي وبعض السلع من إدلب إلى مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.