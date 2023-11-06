في إطار التصعيد بين “قوات النظام” و”الهيئة”.. 12 عملية ضمن منطقة “بوتين، أردوغان” والطيران المسير يستهدف 4 مرات مناطق النظام منذ بداية تشرين الثاني

في إطار التصعيد بين “قوات النظام” و”الهيئة”.. 12 عملية ضمن منطقة “بوتين، أردوغان” والطيران المسير يستهدف 4 مرات مناطق النظام منذ بداية تشرين الثاني

تستمر الاستهدافات المتبادلة بين قوات النظام من جهة وفصائل تابعة “لهيئة تحريرالشام” من جهة أخرى، ضمن منطقة “بوتين، أردوغان”، حيث وثق المرصد السوري منذ بداية شهر تشرين الثاني 12 عمليات، أسفرت عن مقتل 9 بين مدنيين وعسكريين وإصابة 7 أخرين بجروح.

وفيما يلي تفاصيل الهجمات:

مقتل 8 من قوات النظام .

استشهاد 1 مدني ( سيدة)

عمليات قوات النظام والفصائل ضمن منطقة ” بوتين ، أردوغان” كما وثقها المرصد السوري منذ مطلع الأول لشهر تشرين الثاني:

-1 تشرين الثاني، أصيب عنصر من فصيل “أنصار التوحيد” الجهادي بقصف مدفعي نفذته قوات النظام استهدف قرى الفطيرة وفليفل وسفوهن بجبل الزاوية جنوبي إدلب.

-1 تشرين الثاني، قتل عنصر من قوات النظام وأصيب آخر بجروح بليغة إثر قنصهما من قبل عناصر “الحزب الإسلامي التركستاني” على جبهة قرية الحاكورة في سهل الغاب غربي حماة.

-1 تشرين الثاني، أصيب عنصر من قوات النظام بجروح، إثر استهدافه من قبل عناصر سرايا القنص الحراري في “هيئة تحرير الشام” وذلك على محور فليفل في ريف إدلب الجنوبي.

-2 تشرين الثاني، أصيب رجل وسيدتين، أثناء عملهم بقطاف الزيتون، في قرية كفر تعال غربي حلب، نتيجة قصف مدفعي نفذته قوات النظام المتمركزة بالحواجز المحيطة لمنطقة “بوتين-أردوغان”.

-2 تشرين الثاني، فارقت سيدة حياتها متأثرة بجراحها التي أصببت بها اليوم إثر قصف مدفعي نفذته قوات النظام استهدف مجموعة من عمال قطاف الزيتون في قرية كفر تعال غربي حلب ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

-3 تشرين الثاني، قتل عنصر من قوات النظام إثر قنصه برصاص فصائل “الفتح المبين” على محور آفس شرقي مدينة إدلب.

-3 تشرين الثاني، قتل ضابط قوات النظام برتبة ملازم أول” على خلفية القصف المدفعي، الذي نفذه عناصر “هيئة تحرير الشام”، ليلة أمس، على مواقع لقوات النظام على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي.

– 3 تشرين الثاني، قتل عنصر من قوات النظام، برصاص سرايا القنص التابع لفصيل” أنصار الإسلام”، على محور السرمانية شمال غربي حماة.

– 4 تشرين الثاني، فارق عنصر من قوات النظام حياته، متأثرا بجراحه التي أصيب بها على محور الملاجة قبل نحو 6 أسابيع، والعنصر من مرتبات الفرقة 25 مهام خاصة الموالية لروسيا ويقودها العميد سهيل الحسن المعروف بـ” النمر”.

– 4 تشرين الثاني، قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص هيئة تحرير الشام على محور ترنبة بريف إدلب الشرقي

-5 تشرين الثاني، قتل عنصر من قوات النظام وأصيب آخر، قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور تلال الكبينة بجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، وينحدر القتيل من ريف دمشق.

– 6 تشرين الثاني، قتل عنصر من قوات النظام وأصيب آخر اليوم، في الاستهدافات المتبادلة بين قوات لنظام من جهة، وفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” من جهة أخرى على محور الملاجة بريف إدلب الجنوبي.

– 6 تشرين الثاني، أصيب عنصر آخر من قوات النظام بجراح خطيرة على محور آفس بريف إدلب الشرقي ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”.

استهداف الطائرات المسيرة التابعة لهيئة تحرير الشام مواقع لقوات النظام منذ بداية شهر تشرين الثانيكما وثقها لمرصد السوري 4 مرات استهدفت خلالها عدة أحياء في مدينة حلب كحي الفرقان والبستان وجبرين وحلب المدينة، أسفرت عن إصابة 3 أطفال بجروح

وجاءت الاستهدافات كالتالي:

4 تشرين الثاني، تصدت الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام لطائرات مسيّرة تابعة لهيئة تحرير الشام في أجواء حي الفرقان بمدينة حلب، كانت تحاولت شن هجمات ضد مواقع قوات النظام في المدينة.

5 تشرين الثاني، أصيب 3 أطفال بجروح، نتيجة سقوط طائرة مسيرة تابعة لهيئة تحرير الشام داخل حي بستان القصر بمدينة حلب، نقلوا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج، بالإضافة إلى إسقاط الدفاعات الجوية التابعة للنظام مسيرة ثانية في بلدة جبرين شرق محافظة حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة

5 تشرين الثاني، تصدت الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام لطائرات مسيّرة تابعة لهيئة تحرير الشام في أجواء مدينة حلب، حيث كانت تجهز لشن هجمات ضد مواقع لقوات النظام في المدينة.