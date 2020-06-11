في إطار الحلول الإقتصادية في شمال غرب سورية.. العملة التركية تغزوها.. و”الإنقاذ” تنتج خبزا من الدرجة الثانية 

أفادت مصادر المرصد السوري، اليوم، بأن “حكومة الإنقاذ” خفضت سعر ربطة الخبز من 600 إلى 400 ليرة سورية، وذلك بإنتاج خبز من نوع أقل جودة، مع الاحتفاظ على وزن الربطة 650 غراما، مدعوما بـ30% من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب التابعة لـ”حكومة الإنقاذ”، حيث سيتم انتاجه يوم غد الجمعة 12 حزيران، وسيوزع في مدينة إدلب ومنطقة جبل الزاوية وأريحا.

وكانت ربطة الخبز وصلت إلى سعر 1000 ليرة سورية، تزامنا مع ذروة انهيار الليرة السورية.

على صعيد متصل، وصلت كميات كبيرة من الفئات الصغيرة من الليرة التركية إلى أسواق مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب، ومناطق نفوذ الفصائل و”تحرير الشام” في إدلب، حيث سيتم تغير العملة بشكل تدريجي، وذلك بسبب انهيار الليرة السورية وعدم استقرارها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 8 حزيران/يونيو، انهيارا متسارعا بشكل كبير جدا لليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، وعلى وقع ذلك شهدت الأسواق ارتفاعا جنونيا لأسعار المواد الأساسية والأدوية، بالإضافة لفقدان الكثير منها، وسط مخاوف من كارثة إنسانية جديدة لا يمكن السيطرة عليها.

وسجلت الليرة السورية في إدلب 3600 ليرة مبيعا و3500 ليرة شراء مقابل الدولار الأمريكي.