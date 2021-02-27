في إطار الحملة الأمنية ضد “خلايا إرهابية”.. فصائل “الجيش الوطني” تنشر حواجز مكثفة عند مداخل ومخارج المدن الرئيسية بريف حلب وتستنفر قواتها

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم السبت، استنفار كبير للفصائل الموالية لأنقرة ضمن منطقتي “غصن الزيتون ودرع الفرات”، بعد الإعلان عن حملة أمنية موسعة من قبل “وزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة” لاجتثاث “الخلايا الإرهابية” كما جرى وصفها، حيث نصبت فصائل “الجيش الوطني” حواجز عسكرية مكثفة عند مداخل ومخارج كل من الباب واعزاز وعفرين، وسط تحركات مكثفة لدوريات وعناصر الفصائل داخل تلك المناطق.

ورصد المرصد السوري مساء أمس، أرتالًا عسكرية ضخمة مدججة بالسلاح تابعة للفصائل الموالية لتركيا تجوب شوارع مدن وبلدات ريف حلب الشمالي والشرقي، تزامنًا مع إعلان “الجيش الوطني” التابع لوزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” عن عملية أمنية في منطقتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون” ضد “خلايا إرهابية” وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع آنفة الذكر.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت، أمس الأول، بأن الفصائل الموالية لأنقرة، نفذت حملة دهم واعتقال في بلدة الباسوطة بريف عفرين شمالي حلب، واعتقلت أكثر من 25 مواطنًا بعد مداهمة منازلهم، من بينهم مسنين، بعضهم من أقرباء الضحايا، وذلك على خلفية التفجير الذي وقع في منزل وراح ضحيته شاب وفتاة أثناء قيامهما بصنع عبوات ناسفة في بلدة الباسوطة التابعة لناحية “شيراوا” قرب مدينة عفرين.