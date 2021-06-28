في إطار الحملة الأمنية في جرابلس.. فصائل “الجيش الوطني” تعتقل عناصر من “الشرطة المدنية” بتهم تتعلق بـ “الفساد”

محافظة حلب: تتواصل الحملة الأمنية لفصائل “السلطان مراد والجبهة الشامية” وفصائل أخرى ضمن “الجيش الوطني” الموالي لأنقرة في مدينة جرابلس الواقعة بريف حلب الشمالي الشرقي، منذ صباح اليوم، حيث يستمر حظر التجوال المطبق منذ الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت سورية، وتستهدف الحملة “مطلوبين” بتهم ترويج المخدرات وخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” وأمور أخرى، ووفقاً للمصادر فقد جرى اعتقال عدة أشخاص بينهم 4 من “الشرطة المدنية” متهمين بقضايا فساد وترويج مخدرات.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، اشتباكات عنيفة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بين عائلة نازحة من دير حافر ومجموعة عناصر من فرقة السلطان محمد الفاتح، وذلك بالقرب من مطعم قصور الشام وسط المدينة، مما أدى إلى مقتل عنصرين من فصيل محمد الفاتح، وإصابة آخرين.

على صعيد متصل، انتشر عناصر الشرطة العسكرية في المدينة، كما استقدموا تعزيزات إضافية، لفض الاشتباكات.

وفي مدينة جرابلس ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا، قُتل شخص وأصيب آخرون جراح بعضهم خطيرة، جراء اشتباكات عنيفة بين عائلتين بالقرب من كراج مدينة جرابلس.