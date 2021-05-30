في إطار الحوادث اليومية في المحافظة.. اغتيال عنصر من “الفرقة الرابعة” في ريف درعا الغربي

محافظة درعا: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية اغتيال جديدة في الجنوب السوري، طالت عنصر في صفوف “الفرقة الرابعة” التابعة للنظام، بعد استهدافه من قِبل مسلحين مجهولين في بلدة اليادودة الواقعة في الريف الغربي لمحافظة درعا، وكانت عبوة ناسفة انفجرت خلال الساعات الفائتة في حي شمال الخط ضمن مدينة درعا، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1087 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 745، وهم: 208 مدنيًا بينهم 13 مواطنة، و22 طفل، إضافة إلى 347 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 133 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و26 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 31 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.