في إطار الخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار.. اشتباكات بين قوات النظام والفصائل جنوب مدينة إدلب

تتواصل الخروقات ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار المزعم، يومه الـ73 على التوالي، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل السبت – الأحد وفجر اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على كل من سفوهن وفليفل جنوب إدلب وآفس شرقها، في حين دارت اشتباكات بين الفصائل وقوات النظام على محور الرويحة بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام، مستهدفة أماكن في كل من الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والبارة ومجدليا بريف إدلب الجنوبي، وآفس بريف إدلب الشرقي