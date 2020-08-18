في إطار الفلتان الأمني المتواصل.. انفجارات جديدة تضرب مناطق نفوذ “قسد” شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، انفجارين اثنين ضربا كل من مدينة البصيرة وبلدة أبو الحمام، الخاضعتين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي، أحدهما ناجم عن استهداف أحد مقرات قسد في أبو حمام، بينما الآخر لا يزال مجهول حتى اللحظة، عقب الانفجارين حدث إطلاق نار من قبل عناصر قسد، فيما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد قبل يومين، انفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية أثناء مرورها على الطريق الرئيسية في مدينة الشغفة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لإصابة 4 عناصر بجراح اثنين منهم خطيرة.

واستهدف مجهولون بعبوة ناسفة سيارة تقل مسؤول مكتب الزراعة في المجلس المدني لمحافظة دير الزور التابع لـ”الإدارة الذاتية”، حيث انفجرت على طريق بلدتي الكسرة- أبو خشب في ريف دير الزور، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.