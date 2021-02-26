في إطار الفلتان الأمني المتواصل ضمن مناطق تحرير الشام والفصائل.. العثور على جثة شاب مقتولاً في ريف حلب الغربي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، العثور على جثة شاب مقتولاً على طريق كفركرمين-بابكة ضمن مناطق نفوذ الفصائل وهيئة تحرير الشام بريف حلب الغربي، وذلك في إطار الفلتان الأمني المستمر ضمن مناطق نفوذ تحرير الشام والفصائل في إدلب والأرياف المحيطة بها.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، يرتفع عدد من قضوا في أرياف إدلب وحلب وحماة واللاذقية، منذ 26 نيسان/أبريل 2018 تاريخ بدء تصاعد الفلتان الأمني في المحافظة، إلى 742 هم: مقاتل من الحزب الإسلامي التركستاني وزوجة قيادي أوزبكي وطفل آخر كان برفقتها، والنائب العام ضمن “وزارة العدل” التابعة لما يعرف بـ”حكومة الإنقاذ”، إضافة إلى 227 مدنياً بينهم 24 طفلاً و23 مواطنة، اغتيلوا من خلال تفجير مفخخات وعبوات ناسفة وإطلاق نار واختطاف وقتل ومن ثم إلقاء الجثث في مناطق منعزلة، و433 عنصراً ومقاتلاً من الجنسية السورية ينتمون إلى “هيئة تحرير الشام” و”فيلق الشام” و”حركة أحرار الشام الإسلامية” و”جيش العزة” وفصائل أخرى عاملة في إدلب، و80 مقاتلاً من جنسيات صومالية وأوزبكية وآسيوية وقوقازية وخليجية وأردنية وتركية، اغتيلوا بالطرق ذاتها. كذلك، تسببت محاولات الاغتيال في إصابة عشرات الأشخاص بجراح متفاوتة الخطورة.