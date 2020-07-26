في إطار الفلتان الأمني المستمر ضمن مناطق نفوذ “قسد”.. مقتل مدني برصاص مجهولين شرق دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: لايزال الفلتان الأمني يتسيد المشهد ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قيام مسلحين مجهولين باعتراض طريق أحد المدنيين وسلب ما بحوذته من مال، ثم عمدوا إلى إطلاق الرصاص عليه وقتله، وذلك على طريق بلدة البحرة بريف ديرالزور الشرقي.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 546 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 182 مدنيا، من بينهم 14 طفل و8 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 360 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.