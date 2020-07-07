في إطار الفلتان الأمني المسيطر على المحافظة.. انفجار عبوة ناسفة بمدينة درعا وهجوم مسلح يستهدف حاجزاً لـ “المخابرات الجوية” بريفها الشرقي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري حوادث جديدة في إطار الفلتان الأمني المسيطر على محافظة درعا، حيث هاجم مسلحون مجهولون حاجزاً لـ “المخابرات الجوية” في بلدة الكرك الشرقي، دارت على إثرها اشتباكات بين الطرفين، كما انفجرت عبوة ناسفة في درعا البلد بمدينة درعا، بالإضافة لانفجار قنبلة يدوية في الحي الغربي من مدينة جاسم شمالي درعا، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة جراء الحوادث آنفة الذكر.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 545، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 361، وهم: 91 مدنيا بينهم 9 مواطنات و9 أطفال، إضافة إلى 175 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و57 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و19 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 19 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.