في إطار الفلتان الأمني المسيطر على درعا.. مجهولون يختطفون مواطنا ضمن منطقة حوض اليرموك

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مجهولين عمدوا إلى اختطاف مواطناً عند أطراف بلدة جلين بريف درعا الغربي، حيث كان ضمن ورشة تعمل بقطاف الزيتون، يأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المسيطر على عموم الجنوب السوري.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن مسلحين مجهولين، اغتالوا مواطنين اثنين أحدهما عنصراً في “مركزية حوران” ممن خضعوا لاتفاقيات التسوية، مساء اليوم، في مدينة داعل بريف درعا.

يذكر أن أحد القتلى يحمل بطاقة من شعبة المخابرات العسكرية، وكان يعمل إعلامياً في صفوف الفصائل المعارضة سابقاً، بينما الآخر مدنياً كان يرافقه.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 701 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى463، وهم: 127 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و15 طفل، إضافة إلى 210 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و81 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 22 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.