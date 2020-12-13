في إطار الفوضى العارمة ضمن المنطقة.. مجهولون يختطفون “ناشطاً في المجال الإغاثي” بمدينة عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحين مجهولين اختطفوا “ناشط في المجال الإغاثي”، في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل غرفة عمليات “غصن الزيتون” بريف حلب الشمالي الغربي، حيث قاموا بسلب مبلغ مالي واعتدوا بالضرب المبرح عليه، قبل أن يتم رميه في إحدى المزارع المحيطة بعفرين.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس الأول، أن “فرقة الحمزة” الموالية لتركيا، أقدمت على تنفيذ حملة دهم واعتقال لعدد كبير من منازل المدنيين في قرية “بعية” التابعة لناحية شيراوا في ريف عفرين، واعتقلت على إثرها 15 مواطناً من أهالي القرية واقتادتهم إلى سجونها، لأسباب غير معروفة، وذلك بعد نشر الفرقة لعدد كبير من الحواجز الأمنية على مداخل ومخارج القرية وضمن الأحياء السكنية.

في حين، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عناصر من “فيلق الشام” الموالي لتركيا، عمدوا إلى اعتقال مواطنة من قرية “فافرتين” التابعة لناحية شيراواو في ريف عفرين، لأسباب غير معروفة أيضا.