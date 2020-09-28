في إطار تحركاتها الاعتيادية بالمنطقة.. القوات الروسية تسير دورية عسكرية في محيط القامشلي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين، دورية عسكرية سيرتها القوات الروسية في محيط مدينة القامشلي ضمن محافظة الحسكة، وذلك في إطار التحركات الاعتيادية للروس في المنطقة.

ورصد المرصد السوري في الـ 24 من الشهر الجاري، تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية دورية مشتركة في مناطق ريف عين العرب (كوباني) الشرقية، ​​​​​​​حيث انطلقت الدورية من إحدى البوابات الحدودية بالقرب من قرية غريب بمشاركة 4 مدرعات من كل جانب، بمشاركة مروحيتين روسيتين وستجوب الدورية قُرى وبلدات غريب وعين عبط وقره موغ وخربيسان وبغديك وخان والدنياي وسرزوري ومن ثم تعود من مكان إنطلاقتها.