في إطار تحركاتهما الاعتيادية.. دوريتان إحداهما أمريكية والأخرى روسية تتجولان في ريف المالكية (ديريك) 

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية أمريكية مؤلفة من 4 مدرعات توجهت نحو قرية بانه برك وبربيت في ريف المالكية (ديريك)، وذلك لمناقشة أوضاع المنطقة مع المدنيين.

وفي سياق آخر، توجهت 4 عربات روسية باتجاه قرية عين ديوار ريف المالكية (ديريك)، وذلك في إطار التحركات الاعتيادية التي تسيرها القوات الأمريكية والروسية في المنطقة.

وكان المرصد السوري قد رصد، أمس، دورية عسكرية اعتيادية سيرتها القوات الأمريكية قرب منطقة تواجد الآبار النفطية في ريف المالكية “ديريك” الجنوبي، عند الحدود السورية – التركية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 2 مارس/آذار الجاري دورية اعتيادية للقوات الأمريكية توجهت إلى قرية عين ديوار الواقعة عند الحدود السورية – التركية في ريف المالكية “ديريك”، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن عناصر الدورية أجروا لقاءات مع عدد من الأهالي للحديث عن أوضاع المنطقة، قبل أن تتابع مسيرها وجولتها الاعتيادية في المنطقة الحدودية.