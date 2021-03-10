في إطار تصاعد الجرائم ضمن “دويلة” الهول.. مقتل وجرح 4 أشخاص في عملية اغتيال على يد أذرع تنظيم “الدولة الإسلامية”

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: يوم بعد يوم، تتصاعد عمليات الاغتيال والفوضى ضمن مخيم “الهول” في ريف الحسكة الشرقي، فبعد أن كانت عمليات الاغتيال تطال اللاجئين العراقيين بشكل فردي، أصبحت تطالهم بشكل جماعي، على يد أذرع تنظيم “الدولة الإسلامية” المتواجدة ضمن المخيم، وفي هذا السياق، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية اغتيال جديدة في مخيم “الهول” طالت لاجئين اثنين من الجنسية العراقية، بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين، من بينهم طفلة دون سن 18 من الجنسية السورية، وذلك بعد استهدافهم بعدة طلقات نارية ضمن خيمة في القسم الأول من المخيم.

المرصد السوري أشار يوم الأمس، إلى أن قوى الأمن الداخلي “الأسايش” عثرت على جثة لاجئ من الجنسية العراقية، مقتولًا ضمن القسم الثاني من مخيم “الهول” في ريف الحسكة الشرقي، وذلك في ظل تصاعد عمليات الاغتيال والفوضى التي يشهدها مخيم “الهول”