في إطار تصاعد الخروقات ضمن منطقة “خفض التصعيد”.. قوات النظام تجدد قصفها على بلدات وقرى بريف إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الجمعة – السبت وفجر اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام، مستهدفة أماكن في كل من الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والبارة ومجدليا بريف إدلب الجنوبي، وآفس بريف إدلب الشرقي، يأتي ذلك مع دخول وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه الـ 72 على التوالي.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفاً صاروخياً مكثفاً، تنفذه فصائل الجبهة الوطنية للتحرير على مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في حزارين وكفرنبل بريف إدلب الجنوبي، في الوقت الذي تواصل قوات النظام قصفها على بلدات وقرى جبل الزاوية.

ووثق المرصد السوري مقتل مقاتلين اثنين من فصيل “فيلق الشام” المقرب من تركيا، جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على محور حرش البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، يذكر أن المقاتلين شقيقين، فيما تسبب القصف أيضاً بإصابة 7 آخرين بجراح متفاوتة