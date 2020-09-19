في إطار تصاعد العمليات ضد التشكيل العسكري الذي أنشأته روسيا.. مجهولون يحاولون اغتيال قيادي في “الفيلق الخامس” شرقي درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: حاول مسلحون مجهولون اغتيال قيادي في “الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا، وذلك عبر استهداف بالرصاص على الطريق الواصلة بين الجيزة والمتاعية بريف درعا الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري رصد مساء أمس الأول، انفجار عبوة ناسفة في حي القلعة بمدينة بصرى الشام شرقي درعا، استهدفت نائب قائد الفرقة الثامنة في الفيلق الخامس المدعوم من روسيا، ما أدى إلى إصابته بجراح برفقة 3 أشخاص آخرين، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع التفجير وسط انتشار أمني كبير في الحي

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 671 ، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 448 ، وهم: 122 مدنيا بينهم 12 مواطنة، و15 طفل، إضافة إلى 208 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و79 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 22 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”