في إطار تصاعد القصف البري.. قوات النظام تستهدف قريتين في جبل الزاوية بنحو 100 قذيفة صاروخية ومدفعية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، قصفاً صاروخياً مكثفاً تنفذه قوات النظام على مناطق ضمن ريف إدلب الجنوبي، حيث استهدفت بأكثر من 95 قذيفة صاروخية ومدفعية أماكن في بينين وشنان ضمن جبل الزاوية، دون معلومات عن خسائر بشرية، حيث تعد بينين بوابة جبل الزاوية من الجهة الشرقية وأعلى منطقة فيه.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس، إلى مقتل عنصر من الفصائل الإسلامية وإصابة آخر بجراح، إثر انفجار لغم أرضي على محور الفطيرة بريف إدلب.

على صعيد متصل، تمكنت الفصائل الجهادية من قتل عنصر من قوات النظام قنصاً على محور قرية الملاجة بريف إدلب الجنوبي، وقصفت قوات النظام والمسلحين الموالين لها بالمدفعية الثقيلة قرية دير سنبل وبلدة كنصفرة ومواقع أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب.