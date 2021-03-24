في إطار تصعيدها الكبير على المنطقة.. القوات التركية تجدد قصفها البري على ريف عين عيسى شمالي الرقة

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها على منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، حيث سقطت قذائف صاروخية على مناطق في قرية الهوشان بريف عين عيسى، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، يأتي ذلك في ظل الهدوء الذي عاد للمنطقة بعد التصعيد التركي الكبير خلال الأيام الفائتة، وكان المرصد السوري وثق يوم أمس، استشهاد شابة متأثرة بجراحها التي أُصيبت بها بتاريخ 19 آذار/مارس، جراء قصف صاروخي تركي طال قرية الحدريات في ريف عين عيسى الشرقي، شمالي الرقة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثّق في الـ 21 من آذار/مارس، ، ارتفاع عدد قتلى “قسد” والكوادر في الصفوف الأولى على محاور القتال في صيدا بريف عين عيسى إلى 5 مقاتلين وهم 3 من “الكوادر” وعنصرين من “قسد” قتلوا في أوقات مختلفة منذ اليوم الأول وحتى اليوم، خلال القصف والاشتباكات مع القوات التركية والفصائل الموالية لها على محاور البلدة.

وفي الـ 19 من آذار/مارس، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل متأثرًا بجراحه التي أصيب بها مع آخرين في وقت سابق، جراء القصف التركي على قرية حدريات شرقي عين عيسى في ريف الرقة الشمالي.