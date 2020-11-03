في إطار تضييقها على الفصائل الجهادية.. هيئة تحرير الشام تعتقل 3 من عناصرها في ريف إدلب

اعتقلت القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، عنصراً في “أنصار التوحيد” الجهادية، بعد ضربه وشتمه، وذلك بعد اقتحام عناصر القوى الأمنية لأحد المقاهي كان يتوجد فيه ضمن مدينة إدلب.

واعتقل عناصر من القوى الأمنية في هيئة تحرير الشام، عنصراً في صفوف حراس الدين في مدينة جسر الشغور، وشخص آخر بالقرب من بلدة محمبل غربي إدلب.

يأتي ذلك في إطار التضييق على الفصائل الجهادية.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوى الأمنية التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” اعتقلت 4 قياديين من تنظيم “حراس الدين”، ثلاثة منهم من الجنسية “التونسية” والرابع من أبناء محافظة درعا، حيث جرى اعتقالهم من مدينة إدلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 27 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، قيام الجهاز الأمني التابع لتحرير الشام، باعتقال أكثر من 25 شخص من تنظيم “حراس الدين” وخلايا تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” في كل من مدينة إدلب وبلدة الفوعة بريفها الشرقي.