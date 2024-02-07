في إطار تعزيز قواعدها.. هبوط طائرة شحن أمريكية في قاعدة خراب الجير شمال الحسكة

محافظة الحسكة: هبطت طائرة شحن تابعة للقوات الأمريكية مساء اليوم، في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، تحمل على متنها معدات عسكرية ولوجستية وسط تحليق لطيران “التحالف الدولي” في سماء المنطقة.

واستقدمت قوات “التحالف الدولي” رتلاً من التعزيزات العسكرية يتألف من 80 شاحنة محملةً بمواد عسكرية ولوجستية وصناديق مغلقة، برفقة مصفحات أمريكية، قادمة من إقليم كردستان العراق إلى قواعدها في مدينتي الحسكة ودير الزور، حيث توجهت 25 شاحنة من الرتل إلى حقل العمر النفطي بريف ديرالزور الشرقي، بالتزامن تحليق طيران حربي ومروحي في سماء المنطقة.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى هبوط طائرتي شحن أمريكيتين، في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال محافظة الحسكة، تحملان معدات عسكرية ولوجستية لتعزيز القواعد العسكرية.