في إطار تعزيز قواعدها.. 3 طائرات مروحية أمريكية محملة بالعتاد العسكري تهبط في قاعدة الكونيكو بريف ديرالزور

محافظة ديرالزور: هبطت مساء اليوم 3 طائرات مروحية محملة بالعتاد العسكري تابعة للقوات الأمريكية في قاعدة معمل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشرقي.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز “التحالف الدولي” للقواعد العسكرية بشمال شرق سورية بعد تعرضها لضربات من ميليشيا موالية لإيران.

ورصد المرصد السوري مساء اليوم إلى هبوط طائرة شحن تحمل على متنها أسلحة ومعدات عسكرية دقيقة، بالإضافة إلى عدد من الجنود، بحماية طائرتين مروحيتين تابعتين للقوات الأمريكية، في قاعدة “التحالف الدولي” خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، وسط تشديد أمني مكثف في محيط القاعدة وتحليق طيران الاستطلاع في سماء المنطقة.