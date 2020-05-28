في إطار توسيع نفوذها في شمال شرق سوريا.. القوات الروسية تنشئ قاعدة جديدة بمنطقة المالكية (ديريك)

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة، أن نحو 12 مصفحة روسية وصلت خلال الساعات الفائتة إلى منطقة المالكية (ديريك)، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن القوات الروسية تعمد إلى إنشاء قاعدة لها في قرية قسر ديب شمال غرب المالكية على مقربة من الحدود السورية – التركية، حيث جرى وضع رادرات في إحدى مدارس القرية قبل أيام.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن دورية روسية ضخمة يرافقها دورية تابعة للقوات الأميركية، توجهت صباح اليوم الأربعاء، إلى منطقة “ديرنا آغي” التابعة لناحية “جل آغا/الجوادية” شرق القامشلي، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإنه في بداية الأمر توجهت 8 عربات روسية إلى المنطقة، عقبها توجه دورية مشتركة هي الأولى من نوعها بين الأميركان والروس إلى المنطقة التي شهدت مقتل مزارع برصاص حرس الحدود التركي قبل 10 أيام.