في إطار حملة “الجولاني” الترويجية لمحاربة الإرهاب.. “تحرير الشام” تعتقل اثنين من تنظيم “حراس الدين” الجهادي في ريف إدلب

محافظة إدلب: عمدة قوة عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام خلال الساعات الفائتة، إلى اعتقال شخصين اثنين من تنظيم “حراس الدين” الجهادي بعد مداهمة موقعهما في بلدة الفوعة بريف إدلب الشمالي الشرقي، وسط استنفار لتحرير الشام في المنطقة، يأتي ذلك في ظل سياسة “الجولاني” زعيم تحرير الشام بالترويج الإعلامي لفصيله بأنه يحارب “الإرهاب”، وأشار المرصد السوري في السادس من الشهر الجاري، إلى أن عناصر القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، داهموا منازل في قرية اليعقوبية بريف جسر الشغور الشمالي غربي إدلب، واعتقلت عنصرين من تنظيم “حراس الدين، من جنسية مغربية، واقتادتهم إلى مراكزها الأمنية في المنطقة، تزامن ذلك، مع استنفار أمني في المنطقة.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 2 أيار، مداهمة قوة أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، منزل شخص في قرية كفرلاتا بريف إدلب، حيث جرى اعتقاله برفقة ابنه، دون معلومات عن أسباب وطبيعة عملية الاعتقال هذه حتى اللحظة.