في إطار حملتها الأمنية المستمرة.. قسد تعتقل المزيد من الأشخاص شرقي دير الزور بينهم مقاتلين سابقين لدى تنظيم “الدولة الإسلامية”

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: تستمر قوات سوريا الديمقراطية بحملتها الأمنية ضمن مناطق ريف دير الزور الشرقي، وذلك على إثر الاستهدافات المتواصلة لعناصرها في المنطقة، وما تشهده المنطقة من انفلات أمني تصاعد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، حيث أفادت مصادر المرصد السوري، بأن دوريات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية نفذت سلسلة مداهمات صباح اليوم في مدينة البصيرة الواقعة ضمن الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، اعتقلت خلالها نحو 6 أشخاص، وهم، عنصران سابقان في تنظيم “الدولة الإسلامية” وعنصر سابق في صفوفها وثلاثة مدنيين أحدهما يعمل سائق حافلة نقل ركاب إلى مدينة القامشلي، جرى اعتقاله برفقة نجله البالغ من العمر 16 عاما ولم تتمكن قسد من اعتقال نجله الأكبر المتهم بالعمل لصالح خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى اعتقال عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، منتصف ليل الخميس-الجمعة، رجل سبعيني، من منزله في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، واقتادته إلى مراكزها الأمنية، دون معرفة الأسباب.

ويأتي ذلك في ظل استمرار حملة “قسد” الأمنية التي تطال المهربين والعاملين في المعابر النهرية، إضافة إلى خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وكان المرصد السوري قد رصد، أمس الأول، اعتقال قوات سوريا الديمقراطية لشخصين بعد مداهمة منزلهما في قرية جمة شرقي دير الزور، وذلك بتهمة العمل بمعابر التهريب النهرية إلى مناطق النظام.