في إطار حملتها الأمنية بمحيط مدينة درعا.. انفجارات وإطلاق رصاص واعتقالات تنفذها قوات النظام وفصائل “المصالحة” في منطقتي الشياح والنخلة

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دوي انفجارات سمعت في مناطق متفرقة من مدينة درعا، تزامناً مع أصوات إطلاق نار، ناجمة عن سقوط قذائف أطلقتها قوات النظام على مناطق بدرعا البلد ضمن مدينة درعا، وذلك في إطار الحملة الأمنية التي بدأتها قوات النظام صباح اليوم الأحد على محيط مدينة درعا، وفي إطار ذلك، أفادت مصادر المرصد السوري بأن قوات النظام مدعمة بالفرقة الرابعة وأجهزتها الأمنية بالإضافة لفصائل “المصالحة”، تداهم أماكن متفرقة من منطقتي الشياح والنخلة وأطراف درعا البلد، وسط اعتقالها لعدة أشخاص.

يذكر أن قوات النظام وأجهزتها الأمنية بدأت بالتحشد للحملة منذ مساء أمس، وذلك لمداهمة خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على حد زعمها.

ونشر المرصد السوري صباح اليوم، أن قوات النظام بدأت صباح اليوم الأحد بحملة أمنية برفقة المسلحين الموالين لها، حيث تقوم بتمشيط منطقة الشياح والنخلة الواقعة بأطراف درعا البلد ضمن مدينة درعا، بحثاً عن خلايا مسلحة ومنها خلايا تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية”، إذ تعيش درعا فوضى وفلتان أمني كبير يتمثل بعمليات اغتيال وقتل واختطاف من قبل مجهولين في غالب الأحيان.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 747 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 493، وهم: 138 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و15 طفل، إضافة إلى 216 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و93 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 22 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.