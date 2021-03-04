في إطار سرقة أملاك المهجرين من عفرين.. مسلحون موالون لأنقرة يقطعون أكثر من 400 شجرة زيتون في ناحية بلبل بريف المنطقة

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: في مشهد يومي بات يتكرر منذُ أن سيطرت الفصائل الموالية لتركيا على مدينة عفرين والنواحي التابعة لها بدعم وغطاء من القوات التركية في آذار/مارس من عام 2018، تحت مسمى عملية “غصن الزيتون”، تواصل الفصائل الموالية لأنقرة والمتمثلة بفصائل “الجيش الوطني” سطوتها الأمنية على الأهالي من قيامها بحملات اعتقال لمواطنين بتهم مختلفة، فضلًا عن مواصلتها بسرقة ممتلكاتهم وأرزاقهم، منهم المهجرين بفعل العملية العسكرية، ومنهم ممن فضلوا البقاء ضمن أرضهم عن الخروج، وفي خضم ما سبق، أفادت مصادر المرصد السوري، بقيام مسلحين من فصيل “صقور الشام” الموالي لتركيا، بقطع أكثر من 400 شجرة زيتون، من أحد البساتين الزراعية في قرية “قزلباش” التابعة لناحية بلبل في ريف عفرين شمال غرب حلب، والعائدة ملكيته لمواطن من أبناء المنطقة، مُهجر بفعل العملية العسكرية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، نشر أمس الأول، أن الانتهاكات بحق أهالي عفرين لم تعد تقتصر على الفصائل العسكرية المنضوية ضمن ما يسمى “الجيش الوطني” فقط، بل أصبحت تُمارس على الأهالي من قِبل المجالس والهيئات المدنية، وفي سياق ذلك، أفادت مصادر أهلية للمرصد السوري، من داخل مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، بأن المجالس المحلية الموالية لتركيا، أصدرت قراراً علني، يفضي بإيقاف جميع الوكالات الصادرة عن دوائر النظام السورية للأهالي المهجرين من عفرين بفعل عملية “غصن الزيتون” والمتواجدين في مناطق النظام، والتي تكون لأقاربهم ممن فضلوا البقاء في مدينة عفرين والنواحي التابعة لها لإدارة ممتلكاتهم، واشترطت المجالس المحلية على الأهالي على أن تكون الوكالات صادرة من تركيا أو الدول الأوروبية مقابل الاعتراف عليها، وبهذا القرار الغير معلن، لن يستطيع أحد أقرباء المهجرين قسراً من عفرين من إدارة أملاك أقاربهم، وستصبح جميع الممتلكات العائدة للمهجرين تحت إدارة المجالس المدنية التابعة لتركيا، فضلاً عن الممتلكات من محال تجارية ومنازل وأراضي التي تسيطر عليها الفصائل الموالية لتركيا وتديرها بشكل كامل، والعائدة في غالبها لأهالي عفرين المهجرين منها.