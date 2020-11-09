في إطار سعيها لرصد منطقة معرة النعمان جنوبي إدلب.. القوات التركية تنشئ نقطة عسكرية جديدة في جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنشاء القوات التركية نقطة عسكرية جديدة في بلدة البارة ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، والمطلة على مدينة معرة النعمان وريفها الشرقي جنوبي إدلب.

يأتي ذلك بعد يوم، من قيام القوات التركية بإنشاء نقطة عسكرية لها في قرية “دير سنبل” ضمن جبل الزاوية أيضاً، حيث تعمد القوات التركية لتعزيز تواجدها في مناطق جديدة ضمن جبل الزاوية وذلك لرصد طريق الـ”M4″ الدولي، وتمكنها من رصده نارياً من القسم الذي يمر من منطقة معرة النعمان، الخاضع لسيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، وصول رتل عسكري تابع للقوات التركية إلى المنطقة الواقعة بين قريتي دير سنبل واحسم بجبل الزاوية، حيث عمدت القوات التركية إلى إنشاء نقطة عسكرية لها في قرية دير سنبل جنوبي إدلب، والجدير ذكره أن قرية دير سنبل مرتفعة ومطلة على كامل منطقة معرة النعمان وريفها الشرقي الخاضعة لسيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

وبذلك، يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة “خفض التصعيد” إلى 70، وهي: (صلوة وقلعة سمعان والشيخ عقيل وتلة العيس وتلة الطوقان والصرمان وجبل عندان والزيتونة والراشدين الجنوبية وشير مغار واشتبرق”، بالإضافة إلى نقاط مستحدثة وهي: (عندان والراشدين ومعرحطاط) ونقاط في سراقب والترنبة والنيرب والمغير وقميناس وسرمين ومطار تفتناز ومعارة النعسان ومعرة مصرين والجينة وكفركرمين والتوامة والفوج 111 ومعسكر المسطومة وترمانين والأتارب ودارة عزة والبردقلي ونحليا ومعترم وبسنقول والنبي أيوب وبزابور وباتبو وكفرنوران والأبزمو ورام حمدان والجينة وبسنقول والمشيرفة وتل خطاب وبداما والناجية والزعينية والغسانية ودير سنبل والكفير والبارة والبرناص وبداما وأريحا وجنة القرى وبسامس وقمة تل النبي أيوب والقياسات وقرب بسنقول ومعراتة ومرعيان ومنطف ومحمبل وتل أرقم وقوقفين.