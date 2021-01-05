في إطار عودة الصراع الروسي-الإيراني.. القوات الروسية تستقدم تعزيزات عسكرية إلى وسط مدينة البوكمال الحدودية مع العراق

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استقدام القوات الروسية تعزيزات عسكرية جديدة إلى مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، وتتألف تلك التعزيزات من آليات مصفحة وسيارات رباعية الدفع مثبت عليها أسلحة، حيث تمركزت في ملعب كرة القدم وسط المدينة، تتخذه ميليشيا القاطرجي مقراً لها.

ويأتي ذلك، في إطار عودة الصراع الروسي-الإيراني في سورية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد رصد، في 10 ديسمبر/كانون الأول الفائت، افتتاح القوات الروسية أول مقر لها في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي على الحدود مع العراق، حيث تمركزت قوات روسية في مبنى الفندق السياحي وسط مدينة البوكمال.

ويأتي ذلك، بعد عدة محاولات لاقت رفضاً كبيراً من قبل المليشيات الإيرانية التي تسيطر على المدينة.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الصراع الروسي-الإيراني عاد إلى الواجهة، في الوقت الذي تشهد عموم الأراضي السورية حالة من الهدوء النسبي على صعيد العمليات العسكرية.

ويشبه هذا الصراع بحرب باردة يسعى كل طرف فيها لفض شراكة السيطرة، والتفرد بالقرار السوري بعد أن أصبح النظام السوري كالدمية بيد “حلفائه”.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن تعداد المتطوعين في صفوف الإيرانيين والمليشيات الموالية لها في الجنوب السوري ارتفع إلى أكثر من 8600، كما ارتفع إلى نحو 7450 عدد الشبان والرجال السوريين من أعمار مختلفة ممن جرى تجنيدهم في صفوف القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها مؤخراً بعد عمليات “التشيُّع”، وذلك ضمن منطقة غرب نهر الفرات في ريف دير الزور، إذ تعمد المليشيات الإيرانية لتكثيف عمليات التجنيد هذه في استغلال كامل منها لانشغال الروس في الاتفاقات مع “الضامن” التركي بالشمال السوري.