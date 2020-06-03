في إطار عودة المشاحنات بين الجانبين.. القوات الأمريكية تعترض دورية روسية أقصى شمال شرق سوريا

أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات الأمريكية منعت دورية لـ”الشرطة الروسية”، من دخول مدينة المالكية (ديريك) في ريف الحسكة أقصى شمال شرق سوريا عند الحدود مع تركيا، وذلك في إطار عودة المشاحنات بين الجانبين.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن حاجزاً يتبع لـ”قوات الدفاع الوطني” التابعة للنظام السوري، اعترض “دورية أمريكية”، في بلدة الدردارة في الريف الغربي لبلدة أبو رأسين “زركان” شمالي الحسكة.

وبحسب مصادر المرصد السوري، اعتراض الدورية جاء عند مرورها نحو مدخل تل تمر الغربي في ريف الحسكة، بعد قيام قوات “الدفاع الوطني” رفقة موالين للنظام برشق الدورية بالحجارة، مما اضطر “القوات الأمريكية”، لعبور طرق فرعية للوصول إلى ما بعد القاعدة الروسية وقيامهم بنصب حاجز على طريق تل تمر – أبو رأسين ضمن مناطق سيطرة النظام السوري والروس، وتحديداً على مقربة من القاعدة الروسية في المنطقة.