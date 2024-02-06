في إطار كسب الحاضنة الشعبية.. مركز المصالحة الروسي بحطلة يوزع سلال غذائية على 300 عائلة بمدينة دير الزور

في إطار كسب الحاضنة الشعبية.. مركز المصالحة الروسي بحطلة يوزع سلال غذائية على 300 عائلة بمدينة دير الزور

محافظة دير الزور: وزَّعَ مركز المصالحة الروسي بحطلة شرقي دير الزور، اليوم، مساعدات إنسانية لأهالي حي “إصلاح الحسينية” بمدينة دير الزور، وشمل التوزيع 300 عائلة تضمنت المساعدات مواد غذائية من “سكر وأرز وشاي وطحين وزيت”.

وتستغل القوات الروسية الظروف المعيشية الصعبة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من خلال توزيع مساعدات إنسانية وإغاثية، بهدف كسب الحاضنة الشعبية في مناطق نفوذها

وأشار المرصد السوري في 28 كانون الثاني الفائت إلى أن مركز المصالحة الروسي وزع مساعدات إنسانية أخرى تتألف من 300 سلة غذائية على الأسر الفقيرة بحي صالحية وبلدة حطلة بريف دير الزور.