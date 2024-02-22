في إطار كسب حاضنة شعبية وتعزيز نفوذها.. المركز الثقافي الإيراني يحضر لرحلة ترفيهية في مدينة دير الزور

محافظة ديرالزور : أعلن المركز الثقافي الإيراني عن التحضير لرحلة ترفيهية مجانية تشمل 150 طالبا وطالبة رفقة ذويهم، من المسجلين لدى المكتب التربوي والتعليمي.

ووفقا للمصادر فإن الرحلة ستنطلق يوم السبت المقبل، للوصول إلى حديقة كراميش في حويجة صكر بمدينة دير الزور، استمرارا منها لكسب حاضنة شعبية واستمالة فئة الشباب وذويهم عبر إغرائهم بالرحلات الترفيهية والهدايا.

على صعيد متصل، استولى عناصر من الميليشيات الإيرانية على مبنى الثانوية الفندقية الذي تم ترميمه من قبل مؤسسات النظام بعد تدميره، أثناء المعارك الدائرة مع تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث تقع الثانوية بجانب تجمع صهاريج “القاطرجي” على مدخل مدينة دير الزور الجنوبي.

ولاتزال الميليشيات الإيرانية تحاول استقطاب أهالي وسكان دير الزور إلى صفوفها في إطار سعيها للتغلغل في النسيج السوري، عبر طرق وأساليب عدة مستغلة الواقع المعيشي الكارثي وقلة فرص العمل والرواتب الشهرية قياساً بالأسعار المرتفعة، فتارة تقوم بحملات لتوزيع مساعدات إغاثية ومبالغ مالية وتارة أخرى بمنح رواتب شهرية أكبر من تلك التي يحصل عليها الفرد بالوظائف لدى القطاع العام والخاص.