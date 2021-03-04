في إطار مبادرة “مسد” لإفراغ مخيم الهول من النازحين السوريين.. ترقب لإخراج دفعة جديدة تضم عشرات العوائل من أبناء دير الزور

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان من مخيم الهول الواقع أقصى جنوب شرقي الحسكة، بأن إدارة المخيم تستعد خلال الساعات القادمة لإخراج دفعة جديدة من النازحين السوريين ضمن المخيم، وذلك ضمن مبادة مجلس سوريا الديمقراطية لإخراج وإفراغ السوريين منه، حيث من المرتقب خروج أكثر من 65 عائلة يقدر عدد أفرادها بنحو 265 شخص، جلهم من أبناء محافظة دير الزور.

وكان المرصد السوري أشار في 20 الشهر الفائت، إلى إخراج نحو 100 عائلة من مخيم “الهول” بريف الحسكة، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن العوائل التي تم إخراجها غالبيتها من مدينة منبج وريفها، يأتي ذلك ضمن مبادرة “مجلس سوريا الديمقراطية” لإخراج السوريين من مخيم “الهول”.