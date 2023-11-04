في إطار منافستها للميليشيات الإيرانية بافتتاح المشاريع التجارية.. الفرقة الرابعة تستولي على بناء وقف لمسجد وتحوله لمشفى خاص في مدينة دير الزور

في إطار منافستها للميليشيات الإيرانية بافتتاح المشاريع التجارية.. الفرقة الرابعة تستولي على بناء وقف لمسجد وتحوله لمشفى خاص في مدينة دير الزور

محافظة دير الزور: افتتحت مؤخراً مشفى “الزين الجراحي” في حي الجورة بمدينة دير الزور الواقعة تحت سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية، بحضور كبار الضباط من قوات النظام ورئيس فرع “حزب البعث” “رائد الغصبان” ومحافظ دير الزور “فاضل النجار”.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد تم تمويل المستشفى من قبل ضباط في “الفرقة الرابعة” وعرف منهم العميد عبد الكريم ( أبو عائشة).

الرئيس الأمني للفرقة الرابعة في محافظة دير الزور.

حيث كان البناء وقف خاص لمسجد التوبة في شارع الوادي وتم الاستيلاء عليه من قبل “الفرقة الرابعة” وافتتاحه كمستشفى خاص وبأسعار عالية جداً.

وروج إعلام النظام على أنها تابعة لإحدى المنظمات الأوربية وتم تجهيزها بكافة الأجهزة الطبية والمعدات.

يشار، بأن “الفرقة الرابعة” تسابق الميليشيات الإيرانية في افتتاح المشاريع التجارية وتصنيع المخدرات وآخرها كان افتتاح المشفى ومنافسة مشفى السلوم التي يملكها أحد قادات ميليشيات الحرس الثوري الإيراني.